Власть 17 декабря 2023, 16:43 Стратегию развития России определят вместе с населением Президент Путин: стратегию развития РФ определят вместе с россиянами РИА «Новости»

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Стратегию развития России на долгосрочную перспективу определят вместе с населением. Об этом рассказал президент Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России».

Речь идет о таких вопросах как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и других.

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«Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу», — подчеркнул президент.

Власти сделают это, опираясь на мнение и запросы людей, заключил глава государства. Россия не будет руководствоваться чужими подсказками во время принятия решений, отметил Путин. Страна ни на что не променяет свой суверенитет.

Съезд партии «Единая Россия» стартовал 17 декабря в 75-м павильоне на площадке выставки-форума «Россия». Участники мероприятия единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах.