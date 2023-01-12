Власть 12 января 2023, 13:34 Стоп-лист артистов предложили создать в России. Им не разрешат появляться на телевидении и концертах Депутат Стенякина предложила создать список артистов, которым запретят появление на ТВ freepik

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Стоп-лист музыкантов и актеров может появиться в России. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина предложила запретить им участвовать в финансируемых государством культурных проектах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала она.

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По ее словам, россияне должны знать тех, кто предал родину. Стенякина считает, что речь идет не о цензуре. Такой шаг будет логичной реакцией на «отвратительное поведение» некоторых деятелей культуры.

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Ее идею поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил не делать информацию об этих списках открытой для общества. Парламентарий считает, что подобных артистов нужно лишить права получать авторские отчисления.