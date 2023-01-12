Эксклюзив 12 января 2023, 13:09 Милонов предложил скрыть стоп-лист артистов от публики Депутатов Милонов: стоп-лист артистов в России должен быть секретным freepik

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение создать стоп-листы артистов, которые не смогут участвовать в культурных мероприятиях. Парламентарий в разговоре с «360» высказал мнение, что общественность не должна знать, кто попал в этот список.

«Я считаю, что этот стоп-лист должен быть, выступаю двумя руками за него», — сказал Милонов.

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Однако есть один момент, связанный с документом, который нужно уточнить.

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«Я выступаю за то, чтобы убрать их публичность из этих списков. Потому что этот вопрос касается защиты государственной безопасности. Должно быть так: кто-то появляется, кто-то не появляется», — добавил депутат.

По его словам, стоп-листы существуют во всем мире.

«Считаю, что такие артисты должны перестать получать лицензионные отчисления», — заявил парламентарий.

По его мнению, стоит также наложить арест на бизнес и собственность таких артистов. Ведь на все это они заработали, в том числе, с помощью выступления на государственных концертах.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина выступила с идеей создать стоп-лист артистов, которым запретят появляться на финансируемых государством культурных мероприятиях.