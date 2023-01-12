Эксклюзив 12 января 2023, 13:25 Стоп-лист — не цензура. Депутат Стенякина объяснила идею вести черный список артистов Депутат Стенякина предложила создать стоп-лист артистов, которых лишат госфинансирования freepik

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Уехавших или публично осудивших Россию деятелей культуры нужно вносить в стоп-лист и запрещать им участвовать в проектах с государственным финансированием. Составлять такой список могли бы коллеги по цеху и общественные организации, объяснила «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Считаю, что ничего зазорного в этом нет. Это не цензура, это просто симметричный ответ общества, прежде всего. Уверена, что нас очень многие граждане в этом поддержат», — сказала она.

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Депутат еще в марте прошлого года предложила лишать артистов за русофобские высказывания почетных званий и государственных наград, но идею не одобрили — посчитали слишком кардинальной. По ее задумке, те же общественные организации, которые выдвигали артистов, могли бы предлагать лишить их наград, как не оправдавших доверие.

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«Тогда все посчитали эту меру излишней, ненужной. Но мы видим, что тот поток грязи от деятелей культуры, которые покинули нашу страну, не стихает, а наоборот даже иногда усиливается. Если честно, я чувствую, что меня предали», — рассказала Екатерина Стенякина.

Ее возмутило, что артисты получили образование и развили свои таланты за счет государства, заработали популярность, выступая в том числе на его площадках, а потом отвернулись от России. Депутат назвала это безобразным поведением и предложила меру, альтернативную лишению наград — вести черный список артистов, которым запрещено участвовать в проектах с господдержкой.

Екатерина Стенякина объяснила, что негласно в интернете уже появились такие списки. Их участники действительно пропали из ротации. Она предложила сделать стоп-лист публичным, пополнять его по предложениям россиян, общественных организаций, союзов деятелей культуры и, возможно, Минкультуры как распорядителя бюджетных средств.

«Некоторые деятели культуры делают все, чтобы в случае появления в него попасть, не стесняются в высказываниях», — заявила она.

Однако депутат предостерегла от крайностей и следования культуре отмены. Перед тем, как что-то предпринимать, она призвала обсудить идеи с другими артистами.