Статью Путина о Великой Отечественной войне опубликует газета Die Zeit

Еженедельная немецкая газета Die Zeit опубликует статью президента России Владимира Путина, посвященную 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

Собеседник агентства подчеркнул, что публикация статьи запланирована на вторник, 22 июня.

«Текст выйдет завтра», — заявили в пресс-службе.

О том, что президент России готовит специальный материал о начале Великой Отечественной войны для европейского издания, стало известно накануне из программы «Москва. Кремль. Путин».

В День памяти и скорби российский лидер возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с обращением к гражданам. В 12:15 пройдет всероссийская минута молчания в память о погибших.

В прошлом году статью Путина, посвященную 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, опубликовал журнал National Interest. Текст вышел на шести языках: английском, испанском, немецком, французском, китайском и русском.

В материале Путин рассказал о роли Советского Союза в разгроме нацистских войск и отметил, что Россия продолжит отстаивать историческую правду о Второй мировой войне.