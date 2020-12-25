Путин написал статью к 75-летию Победы. Ее выпустили на шести языках

Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ее издали на русском и пяти иностранных языках.

Брошюра со статьей лидера страны вышла в издательстве «Известия», сообщается на официальном сайте Кремля.

«Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье», — отметила пресс-служба.

Статью Путина выпустили на шести языках: русском, английском, испанском, немецком, французском и китайском. Версии на русском и английском языках со всеми приложениями можно прочитать на официальном сайте президента.

Первая версия статьи «75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в июне. Изначально работа лидера страны появилась на английском языке в The National Interest». После этого был опубликован русскоязычный вариант статьи.