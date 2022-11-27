27 ноября 2022, 19:08
Стало известно имя возможного кандидата на пост нового главы Счетной палаты
РБК: первый вице-спикер Госдумы Жуков может стать главой Счетной палаты
Кандидатуру первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова рассматривают на пост главы Счетной палаты. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с обсуждением кандидатов.
По данным издания, нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддерживает кандидатуру Жукова.
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Источник назвал Жукова хорошей кандидатурой с учетом его профессионализма и некоррумпированности. Но существуют и другие варианты.
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При назначении нового главы Счетной палаты возможны самые неожиданные решения, в том числе и со стороны президента России Владимира Путина, отметили авторы материала.
Представитель Жукова не подтвердила изданию возможное назначение первого вице-спикера Госдумы на новую должность.
В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Кудрин уйдет с поста главы Счетной палаты до конца года на работу в «Яндекс». Ранее перешел в «Яндекс» экс-помощник Кудрина Павел Демидов.
Госдума РФ
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