Власть 27 ноября 2022, 19:08 Стало известно имя возможного кандидата на пост нового главы Счетной палаты РБК: первый вице-спикер Госдумы Жуков может стать главой Счетной палаты РИА «Новости»

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Кандидатуру первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова рассматривают на пост главы Счетной палаты. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с обсуждением кандидатов.

По данным издания, нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддерживает кандидатуру Жукова.

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Источник назвал Жукова хорошей кандидатурой с учетом его профессионализма и некоррумпированности. Но существуют и другие варианты.

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При назначении нового главы Счетной палаты возможны самые неожиданные решения, в том числе и со стороны президента России Владимира Путина, отметили авторы материала.

Представитель Жукова не подтвердила изданию возможное назначение первого вице-спикера Госдумы на новую должность.

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Кудрин уйдет с поста главы Счетной палаты до конца года на работу в «Яндекс». Ранее перешел в «Яндекс» экс-помощник Кудрина Павел Демидов.