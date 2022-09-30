Экс-помощник Кудрина Демидов перешел в «Яндекс» | 360°

Общество 30 сентября 2022, 05:03 Поделиться Telegram

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Viber Экс-помощник Кудрина Демидов перешел в «Яндекс»

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На работу в «Яндекс» перешел бывший помощник главы Счетной палаты России Алексея Кудрина Павел Демидов. Об этом сообщил RT.

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В некоторых СМИ появилась информация, что в «Яндексе» Демидова назначили на пост руководителя GR (связи с госорганами). Отмечается, что с июля 2018 года Демидов занимал должность главы департамента внешних коммуникаций Счетной палаты.

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