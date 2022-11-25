Власть 25 ноября 2022, 17:21 Кудрин уйдет с поста главы Счетной палаты до конца года ТАСС: глава Счетной палаты Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин может покинуть свой пост и перейти на работу в «Яндекс». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Решение о смене должности Кудрина уже принято. Его реализуют в конце ноября или в начале декабря, после проведения Советом Федерации пленарных заседаний.

Реклама

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о „Яндексе“», — сказал источник.

Реклама

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Для смены главы Счетной палаты необходимы поправки к закону, сообщил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Иванов РИА «Новости». На эту должность назначает Совфед.

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату РФ весной 2018 года. Его предыдущее место работы — Минфин, напомнил «Царьград». На посту главы министерства Кудрина сменил Антон Силуанов.