25 ноября 2022, 17:21
Кудрин уйдет с поста главы Счетной палаты до конца года
ТАСС: глава Счетной палаты Кудрин перейдет на работу в «Яндекс»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин может покинуть свой пост и перейти на работу в «Яндекс». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Решение о смене должности Кудрина уже принято. Его реализуют в конце ноября или в начале декабря, после проведения Советом Федерации пленарных заседаний.
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«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о „Яндексе“», — сказал источник.
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
Для смены главы Счетной палаты необходимы поправки к закону, сообщил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Иванов РИА «Новости». На эту должность назначает Совфед.
Алексей Кудрин возглавил Счетную палату РФ весной 2018 года. Его предыдущее место работы — Минфин, напомнил «Царьград». На посту главы министерства Кудрина сменил Антон Силуанов.
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