Администрация президента США Джо Байдена считает строительство «Северного потока — 2» плохой сделкой. Белый дом следит за достройкой газопровода и может ввести санкции против участвующих в проекте компаний, напомнил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

США продолжают отслеживать ситуацию с завершением строительства и сертификацией российского трубопровода. Об этом Прайс рассказал на брифинге, уточнила пресс-служба американского правительства.

Белый дом «примет решение о применимости санкций», когда увидит конкретные результаты этих действий.

Прайс добавил, что санкции — это лишь «один из многих важных инструментов», которые есть у американских властей.

«Президент Байден ясно сказал, что „Северный поток — 2“ — это плохая сделка. Поскольку разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и противоречит европейским целям в области энергобезопасности», — отметил представитель Госдепартамента.

Ранее немецкий журнал Spiegel писал о неформальных переговорах немецких политиков с американцами по «Северному потоку — 2».

Стороны обсуждают варианты возможной сделки по трубопроводу. Один из них предполагает прекращение подачи газа по «Северному потоку — 2», если Россия нарушит международное право и права человека, утверждало издание.