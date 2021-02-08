До конца апреля в датских водах должны завершить строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2». Сроки озвучил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Датского агентства по мореплаванию. Судно «Фортуна» займется трубоукладкой и засыпкой рядом с островом Борнхольм. Работы оно проведет вплоть до границы с Германией.

К строительству «Северного потока — 2» трубоукладчик приступил в датской акватории 6 февраля. До окончания процесса его будут сопровождать суда «Мукран» и «Балтийский исследователь».

В Nord Stream 2 AG заявили РИА «Новости», что «своевременно сообщат о дальнейших шагах». Точные сроки строительства в водах Дании компания называть не стала.

В графике Датского энергетического агентства указано, что Nord Stream 2 AG будет строить газопровод с 25 января до конца мая. После этого начнется укладка труб на немецкой территории.

В случае остановки «Северного потока — 2», считают немцы, меньше газа Россия продавать не станет: газопроводы через Украину и «Северный поток — 1» работают. Зато инвесторы в Германии потеряют в таком случае огромные деньги.