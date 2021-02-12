Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, даже не смотря на американские санкции. Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что судно-трубоукладчик «Фортуна» временно приостановило работу из-за погодных условий. Фролов отметил, что это не проблема и строительство возобновится.

«Я бы не стал связывать приостановки с санкционными рисками, тем более, что все санкционные риски, которые могли случиться в отношении баржи, уже случились. На ней ничего нового сказаться не может», — подчеркнул он.