Власть 24 марта 2024, 04:02 США не уведомляли российскую дипмиссию о готовящихся терактах — посол Антонов: США не уведомляли посольство РФ о готовящихся терактах Телеканал «360»

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Посольство России в США не получало никаких предупреждений о готовящихся терактах в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил посол в США Анатолий Антонов.

«Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали… мы обратили на это внимание, но… у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с Госдепом по данному вопросу не было», — сказал дипломат.

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Ранее в российских спецслужбах подтвердили, что американская сторона информировала РФ о готовящемся теракте. Однако никакой конкретики в полученных данных не было.

Соединенные Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Ими американская сторона поделилась с Россией, утверждали в Белом доме.

Посольства Великобритании, США, Латвии, Чехии, Швеции, Южной Кореи и Канады предупреждали своих граждан о возможных террористических атаках в России. Однако речь тогда шла о первой половине месяца — примерно 10 и 11 марта.