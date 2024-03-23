Мир 23 марта 2024, 12:26 Предупреждения США о теракте не содержали конкретики РИА «Новости»: США не сообщали ничего конкретного о подготовке теракта в России Unsplash

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В российских спецслужбах подтвердили, что американская сторона информировала Россию о готовящемся теракте. Однако никакой конкретики в данных от американской стороны не было, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской спецслужбе.

«Такая информация действительно поступала», — подтвердил собеседник агентства.

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Но извещение содержало общий характер, без какой-либо конкретизации.

Соединенные Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Ими американская сторона поделилась с Россией, утверждали в Белом доме.

Посольства Великобритании, США, Латвии, Чехии, Швеции, Южной Кореи и Канады предупреждали своих граждан о возможных террористических атаках в России. Однако речь тогда шла о первой половине месяца — примерно 10 и 11 марта.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание и расстреляли людей. Помещения они подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Более 90 человек погибли из-за ранения и отравления дымом. Теракт был тщательно спланирован. Четырех подозреваемых преступлении уже задержали на границе с Украиной.