Мир 09 марта 2024, 01:03 Канада и страны ЕС вслед за США предупредили своих туристов о рисках терактов в РФ Канада, Чехия и Южная Корея вслед за США предупредили граждан о рисках в РФ Freepik

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Дипломаты из нескольких европейских стран вслед за посольствами Великобритании и США предупредили своих граждан о вероятных террористических атаках в России в ближайшие двое суток. Об этом сообщило РБК.

К предупреждениям дипломатов присоединились Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада.

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Первыми предостережения для своих граждан опубликовали США и Великобритания. Американское посольство сообщило на сайте, что экстремисты в ближайшее время якобы собираются атаковать места с крупным скоплением людей. Также МИД Германии призвал граждан отказаться от поездок в Россию, особенно в приграничные города с Украиной.

Как отмечала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, предупреждения иностранных посольств о терактах в российской столице — это пособничество. Она объяснила, что если у коллег из других стран есть конкретная информация, то ее следует передать в спецслужбы.