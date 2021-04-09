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    09 апреля 2021, 08:48

    США не удастся превратить Черное море в «американское озеро» — Госдума

    Александр Блинов

    Планы США по отправке кораблей в Черное море не станут сюрпризом, это не повод для паники. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Константин Затулин.

    США не удастся превратить Черное море в «американское озеро» — Госдума

    «За последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет», — сказал депутат.

    Парламентарий напомнил, что в 2014 году, когда к берегам Крыма приблизился эсминец ВМС США «Дональд Кук», часть его экипажа уволили после облета российским военным самолетом.

    «Никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», — заявил Затулин.

    Член международного комитета Госдумы Елена Панина, в свою очередь, сообщила, что такой шаг стал бы сигналом не для России, а для украинских радикалов. Американцы при этом «весьма нервно» воспринимают неизбежное в таком случае появление российских военных, отметила она.

    Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон якобы рассматривает возможность для отправки кораблей ВМС США в Черное море. В самом ведомстве журналистам отказались предоставить какую-либо информацию по этому поводу.