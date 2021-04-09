Планы США по отправке кораблей в Черное море не станут сюрпризом, это не повод для паники. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Константин Затулин.

«За последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет», — сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что в 2014 году, когда к берегам Крыма приблизился эсминец ВМС США «Дональд Кук», часть его экипажа уволили после облета российским военным самолетом.

«Никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», — заявил Затулин.

Член международного комитета Госдумы Елена Панина, в свою очередь, сообщила, что такой шаг стал бы сигналом не для России, а для украинских радикалов. Американцы при этом «весьма нервно» воспринимают неизбежное в таком случае появление российских военных, отметила она.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон якобы рассматривает возможность для отправки кораблей ВМС США в Черное море. В самом ведомстве журналистам отказались предоставить какую-либо информацию по этому поводу.