Планы по отправке кораблей США в Черное море не подтвердились

Министерство обороны США отказалось подтверждать появившуюся в прессе информацию о том, что военное ведомство рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море. Источники СМИ утверждали, что таким образом Пентагон хотел в ближайшие недели оказать поддержку Украине.

В ответ на запрос телеканала CNN, опубликовавшего эти сведения, в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США ответили: «Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]».

Ранее источник канала сообщил, что ВМС США и так регулярно появляются в акватории Черного моря, но в этот раз появление кораблей носило бы демонстративный характер. «Особое послание» России связано с наращиванием ее военного присутствия на границе с Украиной.

Пока Вашингтон усиливать свои военные силы не хочет, но если ситуация изменится, США будут готовы к «ответным действиям».

Комментируя эту информацию, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА «Новости», что планы Пентагона не станут новостью или поводом для паники Москвы.

Он отметил, что в последние годы США «не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро». Затулин предположил, что взвинчивание напряженности вокруг российских границ и черноморских берегов стало частью общей стратегии США.

«Но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», — добавил он.