03 апреля 2024, 17:47
США не смогли разорвать в клочья экономику России — Володин
Спикер ГД Володин: несмотря на санкции, Россия успешно преодолевает вызовы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги отчета председателя правительства, выступившего в нижней палате парламента 3 апреля. В своем Telegram-канале он отметил — несмотря на беспрецедентное санкционное давление и обещания США разорвать в клочья экономику, Россия успешно преодолела вызовы.
«Есть все предпосылки, чтобы решить задачу, поставленную президентом Путиным, — войти в четверку крупнейших экономик мира», — написал Володин.
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Председатель Госдумы напомнил, что за прошлый год ВВП России вырос на 3,6%, безработица сократилась до 3%, а объем инвестиций увеличился примерно на 10%, что стало рекордом за 12 лет.
Отличные результаты демонстрируют сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль. В 2023 году в России построили более 110 миллиона «квадратов» жилья, около 4,5 миллиона семей улучшили жилищные условия.
Важными остаются вопросы медицины, в частности образование и нехватка врачей и медсестер.
«Для решения проблемы будет создана рабочая группа с участием депутатов и представителей правительства», — сообщил Володин.
Власти также обсудили возможность обновления трамваев, троллейбусов в некоторых регионах России. Как отметил Володин, без федеральной поддержки вопрос некоторым субъектам не решить.
Еще одна важная проблема, требующая внимания, — качество подготовки школьных учителей.
«Договорились системно подойти к решению проблемы, возрождать педагогические институты в регионах», — отметил председатель Госдумы.
Председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме заявил, что налоговую систему нужно использовать не только для пополнения бюджета, но и для сокращения неравенства в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. Изменения, подчеркнул он, необходимы для блага людей, экономики и страны.
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