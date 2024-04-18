Власть 18 апреля 2024, 11:28 США и НАТО уличили в спонсировании РДК Депутат Ивлев: боевиков РДК обучают и вооружают на деньги США и НАТО Freepik

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Украина обучает и вооружает боевиков из «Русского добровольческого корпуса»* на деньги США и НАТО. На это указал депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА «Новости».

Парламентарий назвал членов РДК* современными власовцами, а их идеологию — неонацизмом.

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«Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО», — отметил Ивлев.

По словам депутата, как гестапо когда-то использовало власовцев, так и Главное управление разведки Минобороны Украины использует боевиков для «самых грязных диверсий» и атак на города и села Брянской и Белгородской областей. Жертвами этих нападений стали мирные жители, напомнил генерал-майор запаса.

Парламентарий добавил, что предатели никогда не получат прощения. Россияне проклинают участников РДК*, боевиков ждут суд и суровое наказание, заключил Ивлев.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов** пригрозил России новыми вылазками РДК* и атаками дронов. Он также заявил о планах «сократить потенциал России».

* «Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией и запрещен.

** Внесен в список террористов и экстремистов