Мир 18 апреля 2024, 09:03 Гнусный план. Украинская разведка пригрозила России новыми вылазками РДК Глава ГУР Украины Буданов пригрозил России новыми вылазками РДК и атаками Официальный сайт президента Украины

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Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* угрожает России новыми вылазками боевиков из ячейки РДК** и атаками дронов. О своих планах он рассказал в интервью американской газете The Washington Post.

«Чтобы противодействовать россиянам, Буданов* планирует больше атак „русских добровольцев“**, которые действуют внутри России при поддержке его ведомства», — указано в материале.

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Буданов* подчеркнул, что собирается «сократить потенциал России». И его план охватывает множество аспектов. Одна из основных целей — попытаться доказать властям, что они не могут защитить население. Руководитель ГУР добавил, что люди очень пугаются, когда рядом с их домами «падает какой-то объект».

Во время интервью Буданов* с гордостью продемонстрировал фото с повреждениями в Белгороде. Когда интервьюер спросил, будут ли продолжаться украинские атаки внутри России, Буданов* изобразил редкую улыбку.

«Надеюсь на это», — сказал он.

Ранее в украинских СМИ появились слухи о гибели главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Официальных подтверждений ликвидации высокопоставленных украинских военных нет.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

** Запрещенная в России террористическая организация.