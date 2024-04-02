Спецоперация 02 апреля 2024, 15:44 Спонсора РДК ликвидировали у границы с Белгородской областью «Военное обозрение»: ВС России ликвидировали спонсора РДК Калмакова РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали предпринимателя из Чернигова Юрия Калмакова, который являлся спонсором «Русского добровольческого корпуса»*. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

По информации военкоров, мужчина был «идейным украинским нацистом» и финансировал террористическую организацию. Подробности ликвидации Калмакова в материале не указали. В Издании предположили, что спонсор РДК* мог погибнуть из-за удара российских военных по позициям или объектам ВСУ.

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«Пока не очень понятно, при каких обстоятельствах был уничтожен Калмаков», — отметили военкоры.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян заявила, что в рядах РДК* служат кадровые боевики ВСУ. По ее словам, военные общаются друг с другом на украинском языке. Главред медиагруппы «Россия сегодня» также опубликовала видеозаписи с боевиками, которые собирались отправиться на позицию.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.