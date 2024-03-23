Эксклюзив 23 марта 2024, 23:00 «Конечно, гордимся». Родители 15-летнего Ислама рассказали, как узнали о подвиге сына Родители 15-летнего работника Crocus City Hall заявили, что очень гордятся сыном

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Работник Crocus City Hall, 15-летний Ислам, спас десятки человек во время теракта 22 марта. Его родители узнали о случившемся, только когда сын вернулся домой. Об этом родственники рассказали в беседе с «360».

«Вчера от сына узнала, когда он пришел домой. <…> До этого я не слышала. Я после работы дома готовилась к ужину», — поделилась мать юноши.

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Женщина добавила, что сын звонил ей до того, как вернулся домой, но она не взяла трубку.

«Он вернулся домой, кричал: „Мама, почему не отвечаете на звонок? Я вам видео отправил“. Я в шоке, он трясется, весь очень холодный. Потом телевизор [включили], уже в новостях я увидела, как стреляли, этот ужасный теракт. Потом я уже представляла: там мой сын был. Спасибо богу, моего сына вернул. Жив, здоров. Я от радости плакала», — поделилась собеседница «360».

Она рассказала, что Ислам устроился на работу в Crocus City Hall около года назад. Юноша с детства был шустрым и трудолюбивым.

«Конечно, гордимся. Конечно, горжусь очень», — сказала мать.

Отец Ислама отметил, что его сын похож на дедушку, который воевал с фашистами.

«Наш дедушка был крепкий мужчина. Он похож на дедушку. Потому что войну прошел в 41-м году. Это наш гражданский долг. <…> Сожалеем о том, что многим еще не могли помочь», — заключил мужчина.

Сам 15-летний Ислам поделился, что действовал по инструкции, спасая зрителей. Он понимал, что нельзя жертвовать другими людьми.