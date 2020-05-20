Совфед выступил за дистанционное голосование

Россияне смогут голосовать по почте. Отдать свой голос на выборах можно будет и при помощи госуслуг. Закон о дистанционном голосовании одобрили в Совфеде.

Сенаторы высказались за документ на прошедшем 20 мая заседании, сообщило РИА «Новости». Он дает возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Собирать подписи избирателей теперь можно через портал госуслуг.

Кроме того, нововведение позволяет отложить выборы губернаторов при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.

В Ассоциации юристов России ранее допустили введение в России голосования по почте. Страна, считают эксперты, в этом плане следует мировым трендам. Такой опыт уже давно применяют в Германии и США.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было пройти 22 апреля. Его перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Новую дату определит глава государства Владимир Путин. Избирательная система к этому готова.