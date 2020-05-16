В ЦИК рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию

Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит российский лидер Владимир Путин. Избирательная система России находится в состоянии готовности.

Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В. В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности», — приводит агентство слова Булаева.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции 25 марта Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования. Ранее сообщалось, что голосование переносится на неопределенный срок.

Государственная дума приняла отредактированный закон о возможности голосовать на выборах и референдумах дистанционно и по почте. Кроме того, кандидат также сможет собирать подписи избирателей с помощью портала госуслуг.