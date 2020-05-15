    15 мая 2020, 14:58

    «Идем в тренде мирового развития»: в России могут ввести голосование по почте

    Алена Макаренко

    Введение в России возможности голосования по почте допустимо. Изменения в избирательном законодательстве идут в соответствии с мировыми трендами. Об этом заявил зампред правления Ассоциации юристов России Сергей Костенко, сообщило издание «ФедералПресс».
    «Идем в тренде мирового развития»: в России могут ввести голосование по почте

    «Это развитие тех трендов, которые обозначились в нашей избирательной системе», — пояснил он.

    Власти, граждане и юридическое сообщество преследуют одни цели — предоставить возможность как можно большему количеству людей воспользоваться своими избирательными правами. Благодаря изменениям в законодательстве возможность проголосовать появится там, где до этого жители испытывали трудности из-за отсутствия интернета.

    Голосование по почте давно и успешно проходит в Германии и США, заявил зампред правления Ассоциации.

    «Ничего нового, мы идем в тренде мирового развития. Пандемией мы не должны ограничивать права наших граждан», — добавил Костенко.

    Поправки в законодательстве также поддержали в президентском Совете по правам человека. По словам члена СПЧ, сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода, «нужно разъяснять гражданам преимущества нововведения».

    Помимо этого перед запуском новых форм голосования важно тщательно подготовиться к защите персональных данных и предотвращения махинаций.