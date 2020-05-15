«Идем в тренде мирового развития»: в России могут ввести голосование по почте

«Это развитие тех трендов, которые обозначились в нашей избирательной системе», — пояснил он.

Власти, граждане и юридическое сообщество преследуют одни цели — предоставить возможность как можно большему количеству людей воспользоваться своими избирательными правами. Благодаря изменениям в законодательстве возможность проголосовать появится там, где до этого жители испытывали трудности из-за отсутствия интернета.

Голосование по почте давно и успешно проходит в Германии и США, заявил зампред правления Ассоциации.

«Ничего нового, мы идем в тренде мирового развития. Пандемией мы не должны ограничивать права наших граждан», — добавил Костенко.

Поправки в законодательстве также поддержали в президентском Совете по правам человека. По словам члена СПЧ, сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода, «нужно разъяснять гражданам преимущества нововведения».

Помимо этого перед запуском новых форм голосования важно тщательно подготовиться к защите персональных данных и предотвращения махинаций.