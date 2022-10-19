Совфед единогласно проголосовал за введение военного положения в новых регионах России | 360°

Важное 19 октября 2022, 17:10 Совфед единогласно проголосовал за введение военного положения в новых регионах России СФ единогласно проголосовал за военное положение в новых регионах России Совет Федерации РФ

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Совет Федерации единогласно проголосовал за введение военного положения в четырех новых российских регионах. Из 93,5% проголосовавших все высказались «за». Решение принято. Трансляция заседания Совфеда идет в соцсетях.

Полномочный представитель президента в СФ Артур Муравьев зачитал указ Владимира Путина от 19 октября о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ передали на утверждение Совфеда незамедлительно. В соответствии с установленной процедурой за его принятие проголосовали комитет по оборонной безопасности, затем — по конституционному законодательству и, наконец, комитет по федеративному устройству. Все они поддержали указ.

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О подписании документа о военном положении в новых регионах с 00:00 20 октября Путин сообщил сегодня на заседании Совбеза. Министерства внутренних дел, ЧС, обороны, ФСБ и другие ведомства должны в течение трех дней представить предложения о применяемых мерах.

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