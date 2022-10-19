Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях | 360°

Важное 19 октября 2022, 14:49 Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

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Военное положение введено в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, об этом сообщил ТАСС.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», — заявил глава государства на заседании Совета безопасности, проведенного в режиме видеоконференции.

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Согласно указу, военное положение в новых регионах Российской Федерации будет введено 20 октября 2022 года с ноля часов. МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ и другие участвующие ведомства должны будут в три дня представить предложения о применяемых мерах.

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Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Владимир Путин также подчеркнул, что киевский режим отвергает любые предложения о переговорах и продолжает обстрелы. К тому же они пытаются создать подполье и засылают диверсантов в Россию.