Власть 29 марта 2024, 12:51 Совещание Путина с членами Совбеза состоится 29 марта Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 29 марта РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 29 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«День внутренних совещаний, встреч. В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что глава государства работает в Ново-Огарево, уточнил RT.

Также он пояснил, почему Путин не приехал к зданию «Крокус Сити Холла» после теракта. По словам пресс-секретаря президента, нахождение российского лидера на месте трагедии в первые дни было бы нецелесообразным. После теракта глава государства всю ночь получал доклады от глав силовых ведомств. Песков подчеркнул, что Путин работал до самого утра. Затем он заслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о числе пострадавших.