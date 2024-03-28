Общество 28 марта 2024, 12:45 Песков объяснил, почему Путин не прибыл к Crocus City Hall сразу после теракта Песков: визит Путина к Crocus City Hall стал бы нецелесообразным РИА «Новости»

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Поездка президента России Владимира Путина к зданию Crocus City Hall в первые дни после теракта стала бы нецелесообразной. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Такая поездка была бы нецелесообразна, препятствовала бы работе штаба», — сказал он.

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Песков отметил, что Кремль сообщит, если дополнительные контакты президента с семьями погибших станут необходимы.

Пресс-секретарь отмечал, что после теракта Путин на протяжении всей ночи получал доклады от глав силовых ведомств. По словам Пескова, до утра президент работал, а потом заслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о пострадавших.

Ранее стало известно, что ряд известных российских музыкальных исполнительней записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Весь доход от распространения альбома пойдет на помощь пострадавшим и погибшим в теракте.