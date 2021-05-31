Российские власти готовят ответ на возможное отключение страны от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отключение от системы не станет неожиданностью для России, отметил министр.

«Я уверен, что наше правительство, наш ЦБ, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел указал, что Россия хотела бы, чтобы все заключенные с ней договоренности выполнялись.

«Евросоюз уже, да и Запад в целом не раз доказывал в конкретных делах, что партнер он ненадежный. И могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал Лавров.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее напомнил, что ЕС не может самостоятельно отключить какую-либо страну от SWIFT, так как это международная частная организация.

Директор экономического департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский ранее об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России.

В начале мая Захарова заявила, что сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический.