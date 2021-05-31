МИД России завил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»

Банковская система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против нашей страны. Таким мнением поделился директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — заявил Биричевский.

Он отметил, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган, которым является Совет Безопасности ООН. Поэтому нельзя назвать санкциями меры отдельных стран. Известно, что чаще всего отключить Россию от банковской системы грозится Америка.

По словам Биричевского, действия западных партнеров больше похоже на барьеры в целях защиты своих производителей и собственных интересов на мировой арене.

Несмотря на то, что отключить страну от SWIFT довольно сложно, в России на всякий случай уже создали Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. К ней подключили 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Кроме того, российская платежная система «Мир» развивает сотрудничество с международной Maestro, китайской Union Pay и японской JCB.

SWIFT — межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.

Аналитики ранее сообщили, что российскую валюту ослабляют американские санкции, вероятное отключение от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.