Захарова рассказала, как Россия будет жить без SWIFT

МИД России рассматривает сценарий отключения страны от межбанковской системы SWIFT как гипотетический, но уже прорабатывает минимизацию рисков на такой случай. Об этом официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщила RT.

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический», — сказала дипломат.

Альтернативой в случае отключения SWIFT может стать Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Захарова рассказала, что сейчас обсуждаются варианты ее сопряжения с зарубежными аналогами — европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS, а также иранской SEPAM.

Российская платежная система «Мир» между тем развивает сотрудничество с международной Maestro, китайской Union Pay и японской JCB.

«Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом», — отметила Захарова.

О каких-либо конкретных сроках, по ее словам, говорить пока преждевременно.

В Кремле ранее заявили, что если Россию отключат от SWIFT или других систем, им найдут аналоги. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что пока неуместны даже гипотетические рассуждения о блокировке SWIFT.