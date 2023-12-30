Важное 30 декабря 2023, 20:06 Совбез ООН назначил заседание по обстрелу Белгорода Полянский: СБ ООН назначил заседание по обстрелу Белгорода на полночь по Москве Unsplash

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Совет безопасности ООН назначил заседание по обстрелу Белгорода со стороны ВСУ на 00:00 по московскому времени. Об этом в Telegram-канале сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Запрошенное Россией заседание начнется в 16:00 по времени Нью-Йорка (полночь по московскому). Полянский отметил, что раньше созвать заседание невозможно технически.

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«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС», — написал заместитель постпреда.

Сигнал тревоги сработал в Белгороде около 15:00, губернатор Вячеслав Гладков попросил горожан проследовать в укрытия. При обстреле погибли 14 человек, 108 белгородцев пострадали.