Важное 30 декабря 2023, 18:02 Число погибших при обстреле в Белгороде выросло до 14 МЧС: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли 14 человек, ранены 108 Пресс-служба МЧС

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Количество погибших при обстреле Белгорода украинскими боевиками выросло до 14. Пострадали 108 человек. Уточненную информацию предоставила пресс-служба МЧС России.

Жертвы — 12 взрослых и двое детей. Среди пострадавших — 15 несовершеннолетних.

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Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 раненых.

ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Момент обстрела попал на видео. В результате ударов произошло 10 пожаров, все возгорания оперативно устранили. В течение часа в городе звучал сигнал ракетной опасности, жителей просили оставаться в укрытиях.

Президент России Владимир Путин направил в город бригаду Минздрава. Соседняя Курская область также привела медицинские и ремонтные бригады в режим повышенной готовности.

Минобороны пообещало, что удар не останется без ответа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал новость об обстреле Белгорода «чудовищной», а сам удар — «настоящей подлостью». Он подчеркнул, что Подмосковье готово помочь тем, кому это требуется.