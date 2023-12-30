30 декабря 2023, 18:02
Число погибших при обстреле в Белгороде выросло до 14
МЧС: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли 14 человек, ранены 108
Количество погибших при обстреле Белгорода украинскими боевиками выросло до 14. Пострадали 108 человек. Уточненную информацию предоставила пресс-служба МЧС России.
Жертвы — 12 взрослых и двое детей. Среди пострадавших — 15 несовершеннолетних.
Реклама
Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 раненых.
ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Момент обстрела попал на видео. В результате ударов произошло 10 пожаров, все возгорания оперативно устранили. В течение часа в городе звучал сигнал ракетной опасности, жителей просили оставаться в укрытиях.
Президент России Владимир Путин направил в город бригаду Минздрава. Соседняя Курская область также привела медицинские и ремонтные бригады в режим повышенной готовности.
Минобороны пообещало, что удар не останется без ответа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал новость об обстреле Белгорода «чудовищной», а сам удар — «настоящей подлостью». Он подчеркнул, что Подмосковье готово помочь тем, кому это требуется.
МЧС РФ
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама