Важное 30 декабря 2023, 15:46 Губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде РИА «Новости»

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Жителям Белгорода следует покинуть дома и переместиться в укрытия. В городе звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — указал он.

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По информации РИА «Новости», около 15:00 в Белгороде прозвучали взрывы. Очевидцы заявили о черном дыме над городом. Центр Белгорода перекрыли, спецслужбы прибыли к перекрестку улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.

Ранее СМИ сообщили о гибели четырех человек во время обстрела города со стороны ВСУ.

По словам губернатора Гладкова, атаки украинских боевиков унесли жизни двух детей. Он рассказал, что боеприпасы влетели в жилой сектор и ранили четырех жителей Белгорода, среди которых был 10-летний мальчик. Пострадавших направили в больницу. Остальных подробностей случившегося Гладков не озвучил.