Мишустин заявил о недопустимости дефицита социально значимых товаров в России

Важно, чтобы в России не произошло дефицита социально значимых товаров. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Безусловно, сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых», — сказал Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что многие меры поддержки бизнеса уже работают в России.

В частности, они успешно работают в Московской области. Регион активно поддерживает предпринимателей. Например, по инициативе губернатора Андрея Воробьева появилась льготная программа «Земля за 1 рубль». Участки выдают для проектов в сфере импортозамещения, срок аренды — три года. Первый такой участок за символический рубль передали ООО «Трейлер» в Ступине.

Также в Московской области действует программа поддержки бизнеса на 11 удаленных территориях, которые хотят сделать территориями развития. Речь, в частности, идет о Волоколамске, Луховицах, Орехово-Зуеве.