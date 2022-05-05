Губернатор Воробьев: в Подмосковье бизнесу передали первый участок земли за 1 рубль

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «360» и радиостанции Sputnik рассказал о новой подмосковной программе, которая позволяет арендовать землю под предприятие всего за один рубль. Власти помогают предпринимателям со всеми документами. Первый участок за символический рубль уже передали ООО «Трейлер» в Ступине.

Компания локализует производство элементов подвески для легковых прицепов. Также планируется заключить договор с «Тонаром» в Орехово-Зуеве — он будет импортозамещать оси для грузовой техники.

Источник фото: телеканал «360»

Аренда земли за рубль — одна из главных мер поддержки бизнесменов, которые хотят начать работать или расширить производство в Московской области.

«Мы уже один участок отдали в собственность новому инвестору на этой неделе, еще четыре будут также переданы для того, чтобы там появились новые предприятия. То есть эта программа работает. Причем когда ты покупаешь за один рубль, мы максимально содействуем во всей разрешительной документации. Не надо ходить по кругу и собирать бумаги. Мы оказываем максимальное содействие, чтобы как можно быстрее ты вышел на стройплощадку», — пояснил губернатор Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он также рассказал о программе поддержки бизнеса на 11 удаленных территориях, которые хотят сделать территориями развития. Это Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Лосино-Петровский, Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные Пруды, Талдомский, Шатура, Шаховская, Электрогорск. Компании, у которых не менее 50 рабочих мест, освободят от налога на прибыль. Также предприниматели получат преференции по передаче земли и субсидии по определенным направлениям бизнеса, преимущественно сельскохозяйственного или перерабатывающего.

«Мы создали план, который предполагает, чтобы наша экономика, инвестиции в Подмосковье не снижались. <…> Приятно, когда работает то, что ты принял на бумаге», — заметил глава Московской области.