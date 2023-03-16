Важное 16 марта 2023, 13:06 Сомнения Госдепа в законности приостановки ДСНВ Россией развеет МИД Представитель Кремля Песков: Россия приостановила участие в ДСНВ на основе решения Путина РИА «Новости»

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Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по решению президента страны Владимира Путина. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепартамента США об отсутствии юридических оснований для подобного шага.

Песков добавил, что развернутый ответ на заявление американского внешнеполитического ведомства даст министерство иностранных дел.

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«Мы же можем только еще раз напомнить, что по решению президента [Владимира Путина] Россия приостановила свое участие», — заявил Песков.

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О приостановке участия России в ДСНВ Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что речь не идет о полном выходе. В конце февраля глава государства подписал указ о приостановке участия в международном договоре.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что приостановка ДСНВ никак не скажется на количестве ракет, которые имеются в распоряжении России. По этому пункту страна продолжит выполнять свои обязательства.