Власть 02 марта 2023, 21:37 События под Брянском показали, что США, НАТО и ЕС поддерживают нацистов — Медведев Медведев: события под Брянском показали, что США, НАТО и ЕС поддерживают нацистов РИА «Новости»

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События под Брянском показали, что США, НАТО и ЕС поддерживают нацистов и «террористическое отребье». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не „свободолюбивый народ Украины“, который не желает возвращения в „москальский совок“. Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц», — написал Медведев.

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США, Великобританию, Францию и Германию зампред Совбеза назвал участниками украинских терактов, а лидеров этих государств — прямыми пособниками террористов.

Утром 2 марта группа украинских диверсантов проникла в приграничный район Брянской области. Жертвами атаки диверсантов на село Любечане стали два человека. Во время нападения под огонь попал движущийся автомобиль. Кроме того, под минометным обстрелом также оказалось село Ломаковка.

Группировку украинских диверсантов, по данным центра общественных связей ФСБ, ликвидировали массированным артиллерийским ударом после выдворения за границу.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся террористической атакой. Как отметил глава государства, диверсантов не остановило от нападения даже наличие внутри автомобиля мирных жителей с детьми.