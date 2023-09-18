Власть 18 сентября 2023, 13:23 Собянин вступил в должность мэра Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы РИА «Новости»

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Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Церемония инаугурации прошла в концертном зале «Зарядье» и началась с поздравления президента Владимира Путина. Затем внесли флаги России и Москвы, должностной знак мэра и устав столицы.

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После того как председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова объявила проведенные выборы мэра состоявшимися, Собянин принес присягу, поставил под ней подпись и официально вступил в должность мэра.

На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Явка на них составила 42,5%. По окончательным данным, Собянин получил 76,4% голосов, тем самым обеспечив себе победу с поддержкой почти 2,5 миллиона жителей столицы.