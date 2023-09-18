Москва 18 сентября 2023, 12:46 Путин посетил инаугурацию мэра Москвы Собянина Президент России Путин принял участие в инаугурации мэра Москвы Собянина РИА «Новости»

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В столице с 8 по 10 сентября прошли выборы на пост мэра. Победу в них одержал действующий градоначальник Сергей Собянин. Поздравить его со вступлением в должность и принять участие в торжественной церемонии приехал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили РИА «Новости».

По информации, которую передал корреспондент агентства новостей, инаугурация началась в концертном зале «Зарядье». В ходе торжественного мероприятия Собянин получит должностной знак главы города. Также он произнесет присягу.

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Действующий мэр столицы набрал на прошедших выборах 76,4% голосов. Его кандидатуру поддержали почти 2,5 миллиона жителей города, причем победу он одержал во всех без исключения районах столицы.

Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборной кампании, в которой в общей сложности приняли участие 3 325 120 избирателей. В ведомстве подчеркнули, что жалоб на итоги голосования не поступало.