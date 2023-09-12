Москва 12 сентября 2023, 15:23 Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра столицы Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра столицы и признал их состоявшимися Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице с 8 по 10 сентября прошли выборы на пост мэра. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила их результаты и признала их официально состоявшимися. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу госоргана.

«В соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича», — сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.

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По ее словам, выборы прошли в соответствии со всеми стандартами. В том числе кандидаты вели себя достойно и уважительно по отношению друг к другу.

В выборах приняли участие 3 миллиона 325 тысяч 120 избирателей. Жалоб на итоги голосования не зафиксировали.

По результатам выборов безоговорочным лидером стал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Он набрал 2 миллиона 499 тысяч 114 голосов. Второе место занял депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, а третье — вице-спикер госдумы Борис Чернышов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о высокой легитимности выборов в новых регионах.