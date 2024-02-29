Власть 29 февраля 2024, 19:20 Собянин назвал послание Путина планом развития России на годы вперед Мэр Москвы Собянин: послание Путино задало стратегию развития России на годы

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Риторика послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию отличалась от его прошлых выступлений. Страна адаптировалась к введенным против нее санкциям и готова пойти по новому пути, развивая собственные производства. Об этом в комментарии «360» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что Путин фактически представил целую программу со стратегическими планами развития различных отраслей России на несколько лет вперед.

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«Мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы по всем направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, промышленность. Была необычайно четкая установка на то, чтобы мы меньше потребляли импорта и создавали собственную продукцию», — заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что об импортозамещении говорили и раньше, но такой конкретной задачи по становлению отечественной промышленности еще не было. Введенные против России ограничения показали, что страна способна самостоятельно делать автомобили и станки, развивать микроэлектронику и фармацевтику.

«Важнейшими остаются транспортные проекты, которые объединяют нашу огромную страну. Это высокоскоростные магистрали железных дорог и продление Московских центральных диаметров, которые показали свою эффективность», — подытожил Собянин.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о строительстве первого маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, которая пройдет через Тверь и Великий Новгород. Второй очередью участка станет дорога между Казанью и Ростовом-на-Дону.

Курирующий сферу строительства вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что первые поезда по высокоскоростной магистрали между двумя столицами пойдут через пять лет. Он пояснил, что работа над проектом уже началась и сейчас решаются организационные и юридические моменты.