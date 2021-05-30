СМИ узнали подробности выступления Путина на ПМЭФ

На ПМЭФ-2021 ожидается объемное выступление президента РФ Владимира Путина. Глава государства намерен пообщаться с бизнесменами, инвесторами и журналистами, сообщил телеканал «Россия 24».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие Путина в ПМЭФ будет очным. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня.

По данным телеканала, президент выступит на пленарном заседании ПМЭФ, проведет большой разговор с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Запланировано также его общение с бизнесменами и инвесторами.

В конце мая глава государства направил приветствие участникам, гостям и организаторам ПМЭФ. Президент обратил внимание, что в форуме по традиции примут участие государственные деятели, главы крупных компаний, корпораций и банков, авторитетные эксперты и молодые предприниматели.

В этом году участники ПМЭФ вновь обсудят ключевые, самые актуальные вопросы современной экономики. По мнению президента, все договоренности и соглашения, которые будут заключены на полях форума, послужат развитию международных отношений.