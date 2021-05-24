Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2021

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XXIV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент обратил внимание, что в форуме по традиции примут участие государственные деятели, главы крупных компаний, корпораций и банков, авторитетные эксперты и молодые предприниматели. Участники ПМЭФ обсудят ключевые, самые актуальные вопросы современной экономики.

Путин отметил, что без наращивания равноправного сотрудничества между членами мирового сообщества и расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам. Россия, как подчеркнул он, уже давно ведет такую работу в формате Евразийского экономического союза. На передний план выходят принципы свободной торговли, взаимовыгодный обмен инвестициями и технологиями.

«Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом», — добавил президент.

Российские специалисты, по его словам, открыты к диалогу и совместной работе в областях здравоохранения и цифровизации, в усовершенствовании телекоммуникационной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Готовы вместе решать острые экологические и климатические вопросы.

Президент пожелал участникам ПМЭФ успешной работы. По его мнению, все договоренности и соглашения, которые будут заключены на полях форума, послужат развитию международных отношений.

В этом году ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня. Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании в очном формате. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.