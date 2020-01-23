СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Эту информацию также подтвердил изданию собеседник, знакомый с последними расчетами Минфина. Инициативы главы государства, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 миллиардов рублей в 2020 году, заявил ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин. В ближайшие четыре года для выполнения всех задач потребуется четыре триллиона рублей. Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет.

Наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений один из собеседников издания считает отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас обходятся бюджету более чем в четыре триллиона рублей ежегодно.

В Минфине изданию сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. В том числе планируется использовать Резервный фонд.

15 января 2020 года правительство бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку. Такое решение было принято Кабмином сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Правительство возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

После вступления в должность Мишустин сразу обозначил основной приоритет работы нового Кабмина — реализация последнего послания президента.

Во вторник, 22 января, стал известен состав нового правительства России. В кабмине появилось девять новых министров.