В правительство пришли 9 новых министров. Кто они?

Новое правительство назначили в России. В списке министров девять новых лиц. При этом количество ведомств после ликвидации министерства по делам Северного Кавказа осталось только 20. Сильнее всего обновления состава коснулись социально-экономического блока. «360» собрал все, что известно он новых главах федеральных ведомств, которые пришли на смену бывшим министрам.

Министр просвещения — Сергей Кравцов

Предшественник — Ольга Васильева. Занимала пост министра образования и науки с 2016 года. После 2018 стала министром просвещения.

Источник фото: РИА «Новости»

До назначения на министерский пост Сергей Кравцов возглавлял Рособрнадзор. Под его руководством ведомство серьезно ужесточило контроль за соблюдением правил проведения Единых государственных экзаменов. При нем появилась система общественных наблюдателей, которые присутствуют при сдаче экзаменов и следят за тем, чтобы школьники не списывали. В том числе он был инициатором расследования утечек заданий в Сеть накануне экзаменов.

Сергей Кравцов по образованию «Учитель математики и информатики». Но при этом в основном он работал на административных должностях. Сначала в институте управления образования в РАО, а после перешел в Министерство образования.

Министр спорта — Олег Матыцин

Предшественник — Павел Колобков. Занимал министра спорта с 2016 года.

Источник фото: РИА «Новости»

Олег Матыцин — профессиональный игрок в настольный теннис. Мастер спорта СССР и обладатель множества наград. Он работал преподавателем Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, после стал проректором, ректором и президентом вуза. До поста министра Олег Матыцин занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Спортивный директор ФК «Зенит» Борис Раппопорт в беседе с «360» заявил, что нового министра спорта ждут многие нерешенные вопросы и проблемы, которые ему достались. В частности он отметил скандалы с допингом.

«Должны быть приняты серьезные законы, чтобы исключить возможность применения запрещенных препаратов. Как для тренера, так и для спортсмена», — сказал Борис Раппопорт и отметил, что Олег Матыцин сам спортсмен и прекрасно понимает, насколько огромной будет нагрузка, которая ждет его на этом посту.

Министр культуры — Ольга Любимова

Предшественник — Владимир Мединский. Занимал пост министра с 2012 года.

Источник фото: YouTube

Новый руководитель министерства культуры два года работала под началом Владимира Мединского. Ольга Любимова возглавляла департамент кинематографии Минкульта. Новый министр из театральной семьи. Ее прадед — русский актер Художественного театра Василий Качалов, дед — постановщик МХАТ, работавший со Станиславским. Отец — исполняющий обязанности ректора Щепкинского театрального училища Борис Любимов.

На работу в министерство культуры выпускница журфака МГУ и факультета театроведения ГИТИСа пришла после телевидения. В основном она занималась производством программ религиозной направленности: «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым».

Имеет новый министр отношение и кино. Она всерьез занималась документалистикой. Она сняла фильм «Путь патриарха» о жизни Алексия II и написала несколько сценариев. Руководить департаментом кинематографии она начала в 2018 году. При ней министерство начало жестко контролировать расходы из Фонда кино, которые выдавались на поддержку отечественных фильмов.

Министр экономического развития — Максим Решетников

Предшественник — Максим Орешкин. Занимал пост министра с 2016 года.

Источник фото: РИА «Новости»

Максим Решетников — уроженец Перми и губернатор Пермского края. В администрации региона он работал с 2000 года. После его назначения руководителем региона местное издание пообщалось с Элеонорой Падей, директором школы, которую закончил будущий губернатор. Она отметила, что Максим был активным учеником с отличным чувством юмора.

«Невероятный трудяга, никогда не отступал от своей цели, ни на что не жаловался, всегда стремился получать новые знания», — рассказала она. На выпускном вечере в альбоме классной руководительнице он написал слова благодарности и подписал «От будущего премьера».

Решетников с 2009 года состоит в кадровом резерве президента России. Кроме родного региона он успел поработать в министерстве регионального развития, в аппарате правительства, которым руководил Сергей Собянин, который увел Решетникова вместе с собой в столичную мэрию. С 2017 года Решетников вернулся в Пермь, где стал губернатором.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

Предшественник — Константин Носков. Занимал пост министра с 2018 года.

Источник фото: Правительство Московской области

Максут Шадаев известен в сфере информационно-коммуникационных технологий. Он занимал руководящие должности в группе компаний ИБС. В 2004 году перешел на работу в Министерство информационных технологий и связи.

Он хорошо известен жителям Московской области. В 2014 году он занимал пост министра государственного управления, информационных технологий и связи региона. А до этого целый год работал в качестве консультанта. Именно при нем в Подмосковье заработал «Добродел», куда жители до сих пор присылают свои замечания и пользуются возможностью напрямую контактировать с руководством региона. Кроме того, он работал над запуском транспортной карты «Стрелка» и сайтом «Госуслуги».

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко

Предшественник — Вероника Скворцова. Занимала пост министра с 2012 года.

Источник фото: РИА «Новости»

Новый глава федерального Минздрава уже был министром, правда только региональным, когда возглавлял главное медицинское ведомство в Республике Коми. Профессиональный врач-гинеколог и дважды доктор наук. С марта 2013 года он руководил Росздравнадзором. При нем ведомство проводило проверку обеспечения граждан жизненно важными препаратами.

Кроме основной работы Михаил Мурашко занимается выпуском медицинских журналов. Кроме «Вестника Росздравнадзора» он занимался такими изданиями как «Здоровье человека на Севере» и «Детская медицина Северо-Запада».

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков

Предшественник — Максим Топилин. Занимал пост министра с 2012 года.

Источник фото: телеканал «360»

Перешедший с повышением из Минфина в министерство труда и социальной защиты Антон Котяков прежде всего займется изучением эффективности расходования средств на социальные программы. Управлять потоками финансов он умеет профессионально.

Выпускник Самарской экономической академии в управлении финансами администрации области он начал работать еще до получения диплома. Через несколько лет он уже возглавил департамент исполнения областного бюджета.

Как и Максут Шадаев он тоже известен в Московской области с 2014 года он занимал пост министра финансов региона. Еще занимая пост заместителя министра финансов в правительстве страны Котяков говорил, что нужно определить понятие нуждаемости, установить оценки и критерии доходов семейств, чтобы понять, какие меры государственной поддержки нужно оказать.

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков

Предшественник — Михаил Котюков. Занимал пост министра с 2018 года.

Источник фото: РИА «Новости»

Ушедший в министры с поста ректора Тюменского государственного университета Валерий Фальков, как и новый министр экономического развития Максим Решетников входил в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента России.

Знает жизнь вузов изнутри. Говорил, что тотальное распределение студентов — не выход. Но при этом отмечал, что выпускники должны отработать свое образование по специальности.

С 2018 года он был членом Совета по науке и образованию при президенте России. На сегодняшний день он стал одним экспертом, которых пригласили в состав рабочей группы, которая готовит внесение поправок в Конституцию страны.

Министр юстиции — Константин Чуйченко

Предшественник — Александр Коновалов. Занимал пост министра с 2008 года.

Источник фото: РИА «Новости»

Новый министр юстиции Константин Чуйченко для правительства человек не новый. До сегодняшнего дня он занимал пост вице-премьера, который руководил аппаратом кабинета министров. На этой должности его сменил заместитель главы Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

По образованию Чуйченко юрист. Он работал адвокатом и начальником юридического департамента «Газпрома». Был председателем совета «Газпром-медиа».

Свою должность в качестве правительственного чиновника он начал в 2008 году, когда занявший пост президент Дмитрий Медведев пригласил его в свою Администрацию помощником. Чуйченко остался на своем посту и после победы Владимира Путина на выборах 2012 года. В мае 2018 года он перешел на работу в правительство, где курировал работу правительства и выполнение решений кабинета министров.

После сегодняшнего обновления кабинета министров свои посты сохранили: министр транспорта Евгений Дитрих, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. О главных событиях в представлении нового правительства России можно прочитать в хронике «360».