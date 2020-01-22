Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете после послания Путина
Кабмин подготовит изменения, чтобы выполнить предложения президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию РФ 15 января. Об этом сообщил официальный сайт правительства РФ. Внесением поправок займутся Минфин и Минтруд. Эти поручения нужно выполнить до 11 февраля 2020 года.
Во вторник, 21 января, стал известен состав нового правительства РФ. В кабмине появилось девять новых министров. Среди них — глава Минтруда Антон Котяков. Он сменил на этом посту Максима Топилина.
Российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку на прошлой неделе. Путин предложил возглавить кабмин руководителю ФНС — Михаилу Мишустину. Его кандидатуру поддержали в парламенте, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром страны.
Новый премьер 21 января рассказал о целях обновленного кабинета министров. Приоритетом станут рост экономики, здравоохранение и демография. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что до 2024 года в стране нужно повысить коэффициент рождаемости. Также речь шла о выплатах при рождении первого ребенка, бесплатных горячих обедах для школьников, увеличении пенсий.