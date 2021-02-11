СМИ: Россия и Белоруссия задумали сменить госсекретаря Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота в ближайшее время может уйти в отставку. Москва и Минск обсудили возможные кандидатуры для его смены, сообщили источники РБК.

Рапота занимает пост госсекретаря Союзного государства с конца 2011 года. На прошлой неделе ему исполнилось 77 лет. Источник, близкий к правительству РФ, сообщил, что он готовится покинуть пост. О том, что Рапота планирует подать отставку, журналистам рассказали и двое его знакомых.

Москва и Минск обсудили возможных кандидатов на пост, в качестве основного претендента на должность источники назвали действующего посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

В посольствах РФ и Белоруссии, а также во внешнеполитических ведомствах воздержались от комментариев относительно возможных перестановок.

Кадровые вопросы стали одной из тем телефонного разговора, который в январе провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В октябре 2020 года белорусские власти ратифицировали соглашение о взаимном признании виз с РФ.