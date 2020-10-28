Белоруссия ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Россией

Белорусский парламент ратифицировал соглашение о взаимном признании виз с Россией. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства смогут посещать ту или иную страну по визе одной стороны и удостоверяющему личность документу.

«Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность», — привело агентство БелТА слова зампредседателя постоянной комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по международным делам Ольги Петрашовой.

Она добавила, что соглашение подписали в Минске 19 июня 2020 года. С помощью документа планируется урегулировать миграционные процессы в России и Белоруссии, а также создать Союзное государство. Петрашова пояснила, что визовая система Белоруссии получила возможность выдавать визы, действующие на российской территории.

Соглашение должна утвердить верхняя палата белорусского парламента, а затем его передадут на подпись президенту республики Александру Лукашенко.